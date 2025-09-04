Alan Ortega, el “Pájaro Campana” que honra la tradición de su abuelo

El 8 de julio del 2024 marcó el adiós de don Cástulo Ortega, pero su espíritu continúa presente gracias a su nieto, Alan Ortega. Determinado a mantener viva la tradición familiar, Marcos asumió el reto de representar al “Pájaro Campana” y vestirse con el icónico traje para los partidos de la selección paraguaya, que está cerca de sellar su vuelta a la máxima cita de selecciones, luego de 16 años años de ausencia.

Desde temprana edad, Marcos acompañó a su abuelo a los estadios, compartiendo la energía y la devoción por la selección nacional. Don Cástulo Ortega no solo fue un reconocido hincha, sino también un viajero incansable que apoyó a la Albirroja en tres mundiales: Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. “Será difícil superarlo, pero estoy decidido a intentarlo”, afirmó Alan en el momento en que empezaba a seguir la tradición.

El joven Ortega recuerda con cariño los momentos en que, siendo niño, se probaba el traje de su abuelo. Ahora, al vestir nuevamente el emblemático atuendo, lo hace con profundo orgullo, recordando el afecto que don Cástulo recibía de la afición paraguaya en cada partido. Ahora decidido a mantener el legado familiar y el espíritu inquebrantable del “Pájaro Campana” en las tribunas.

La decisión de Marcos y Alan no solo perpetúa una tradición familiar, sino que también garantiza que la presencia del “Pájaro Campana” siga animando a la selección paraguaya, inspirando a nuevas generaciones con la misma pasión y entrega que caracterizaron a don Cástulo durante décadas, y por sobre todo tratando de generar buena vibra en una selección que está volviendo a vivir momentos de alegría.