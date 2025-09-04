Selección Paraguaya

La racha que Paraguay defiende en el partido de la clasificación

La selección de Paraguay enfrenta a Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Albirroja busca la clasificación al Mundial ante un rival que ni siquiera ha sumado un punto en suelo guaraní.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 16:38
Robert Morales, futbolista de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
La selección paraguaya disputa hoy la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja juega el partido de la clasificación a la Copa del Mundo ante un rival que ni siquiera pudo sumar un punto en suelo guaraní. El combinado nacional tiene antecedentes favorables contra Ecuador en nueve enfrentamientos en la historia del clasificatorio mundialista.

Es más, de los 9 duelos entre los mundiales de España 1982 y Qatar 2022, Paraguay ganó todos los enfrentamientos: 3-1 en 1981; 2-1 en 1989; 1-0 en 1996; 3-1 en el 2000; 2-1 en 2003, 5-1 en 2007, 2-1 en 2011 y 2017, y 3-1 en 2022. Esta vez, el seleccionado de Gustavo Alfaro busca la décima victoria consecutiva en condición de local y también el historial del torneo.

Paraguay vs. Ecuador, el historial completo

Paraguay y Ecuador juegan hoy en el Defensores del Chaco el partido 40 del historial entre Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y Amistoso. La Albirroja tiene supremacía en los tres torneos en 39 juegos: son 21 victorias, 6 empates y solo 12 derrotas. Específicamente en el clasificatorio mundialista, hay 9 triunfos, 3 paridades y 7 caídas.

