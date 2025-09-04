La racha que Paraguay defiende en el partido de la clasificación

La selección paraguaya disputa hoy la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja juega el partido de la clasificación a la Copa del Mundo ante un rival que ni siquiera pudo sumar un punto en suelo guaraní. El combinado nacional tiene antecedentes favorables contra Ecuador en nueve enfrentamientos en la historia del clasificatorio mundialista.

Es más, de los 9 duelos entre los mundiales de España 1982 y Qatar 2022, Paraguay ganó todos los enfrentamientos: 3-1 en 1981; 2-1 en 1989; 1-0 en 1996; 3-1 en el 2000; 2-1 en 2003, 5-1 en 2007, 2-1 en 2011 y 2017, y 3-1 en 2022. Esta vez, el seleccionado de Gustavo Alfaro busca la décima victoria consecutiva en condición de local y también el historial del torneo.

Paraguay vs. Ecuador, el historial completo

Paraguay y Ecuador juegan hoy en el Defensores del Chaco el partido 40 del historial entre Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y Amistoso. La Albirroja tiene supremacía en los tres torneos en 39 juegos: son 21 victorias, 6 empates y solo 12 derrotas. Específicamente en el clasificatorio mundialista, hay 9 triunfos, 3 paridades y 7 caídas.