Olimpia va al norte, por extender el buen inicio

Pero, con la obligada resta del futbolista Rodney Redes, quien este viernes fue convocado por el técnico de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, en lugar de uno de los tres suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

Rodney Redes ya fue citado anteriormente por Alfaro y en esta ocasión se une al delantero Adrián Alcaraz, uno que apareció en la lista albirroja en la previa de este último combo de las Eliminatorias Sudamericanas.

El quinto ciclo a Almeida con la ropa de entrenador arrancó con la victoria frente a Sportivo Luqueño (2-0), con anotaciones del capitán Richard Ortiz, de penal, y Adrián Alcaraz. Luego vino el estreno en la Copa Paraguaya 2026, también con triunfo sobre Fernando de la Mora (Intermedia), 3-0.

En cuanto a la formación que arrancará el partido de este domingo en el norte, Almeida no tiene disponible al defensor Gustavo Vargas, expulsado en el juego ante el Sportivo.

El que reemplazará a Vargas es Orlando Junior Barreto y considerando el once inicialista de la ronda pasada, serán tres variantes obligadas, pues a Vargas se suman Alcaraz y Redes.

De 11 paridos en Pedro Juan, el Franjeado ganó 4 y perdió 3 ante el Gallo norteño.