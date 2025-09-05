Cerro Porteño solicita postergación del partido con Atlético Tembetary

Respaldado en lo que dispone el reglamento de competición, Cerro Porteño solicita postergar el partido del domingo frente a Atlético Tembetary, considerado que en la tarde de este viernes fue convocado el lateral Blas Miguel Riveros, el que pasa a ser el tercero en el plantel de la selección.

Si bien el arquero Roberto Junior Fernández no juega de titular, sí en el equipo paraguayo, son junto al defensor Víctor Gustavo Velázquez, habituales en la lista del técnico de la Albirroja, Gustavo Alfaro, quien decidió incluir a los que irán a Perú al lateral zurdo Riveros.

Lea más: Alfaro convoca a tres jugadores del plano local para enfrentar a Perú

La vuelta de Blas Riveros al plantel albirrojo es luego de aquela convocatoria en el cuarto combo, que fue el primero del actual entrenador albirrojo, en las Eliminatorias Sudamericanas.

Además, el técnico azulgrana no tiene elegible a Federico Carrizo (suspendido), Juan Manuel Iturbe, Robert Piris da Motta, Guillermo Benítez, Carlos Zárate y Nelson Eliseche (lesionados).

Asimismo, Rodrigo Gómez, Lucas Quintana y Gabriel Aguayo están al servicio de la selección Sub 20, podrían ser liberados, pero no entrenar esta semana con los otros de la plantilla del Ciclón.

El encuentro contra Tembetary se marcó en el cierre de la jornada del domingo, a las 18:30, en la Nueva Olla.