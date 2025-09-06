Fútbol

Clausura #11: 2 de Mayo-Olimpia, frontera seca para el fútbol

La frontera seca entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porá tendrá este domingo un ilustre visitante, Olimpia, el más ganador del fútbol paraguayo que se exhibirá en la capital del Amambay frente al Sportivo 2 de Mayo, por la fecha 11 de Clausura.

Por ABC Color
06 de septiembre de 2025 - 19:39
Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, sede del partido entre Sportivo 2 de Mayo y Olimpia.
El estadio Río Parapití albergará el único partido del día de la división superior, entre Sportivo 2 de Mayo y Olimpia, marcado para las 16:00.

Las expectativas en la Terraza del país en torno a este duelo son moderadas, porque el Gallo norteño no atraviesa por un buen momento y el Decano recién empieza a levantar vuelo con el regreso del entrenador Éver Hugo Almeida, aunque sigue distante de los puestos de vanguardia.

En 2024, los “avícolas” basaron su gran temporada en la fortaleza demostrada en el Corral, en el que conquistaron muchísimos puntos. En este ciclo se dio a la inversa, ya que el 2 de Mayo solo pudo triunfar en casa en un partido, por lo que necesita volver a ganar la confianza de su afición.

Los franjeados cuentan con la baja de Rodney Redes, convocado a la selección nacional para la última fecha de las Eliminatorias, en la que Paraguay enfrentará el martes a Perú, en Lima.

El conductor del Expreso prepara un equipo por demás interesante, en el que destacan los jóvenes Facundo Insfrán, en la portería y Faustino Barone, como punta de lanza.

Para salvar la temporada, Olimpia necesita encadenar victorias. Su principal objetivo es la clasificación a la Copa Libertadores. A simple viste, la vía más factible para llegar a su competencia favorita es la Copa Paraguay, en la que se encuentra en octavos de final. Su próximo rival es Sol de América.

El choque entre Cerro Porteño y Tembetary, inicialmente marcado hoy, a las 18:30, quedó postergado para el miércoles 17, en La Nueva Olla, a las 19:00.

