Programación de las fechas 12, 13 y 14 del Torneo Clausura, con nuevos horarios

A partir de la fecha 12, se implementarán nuevos horarios para los partidos del campeonato de la máxima categoría de nuestro fútbol. Los encuentros principales, que antes se disputaban a las 16:00 y 18:30, ahora se jugarán a las 16:30 y 19:00. Estos ajustes buscan de alguna manera ir introduciendo paulatinamente el horario de verano, ante lo que representa el cierre de la estación de invierno, que según el calendario se da a partir del 21 de septiembre, cuando se da lugar a la primavera.

El ente que rige el balompié local también hizo oficial la reprogramación del partido entre Cerro Porteño y Atlético Tembetary, correspondiente a la fecha 11, que se está desarrollando en estos momentos. Este encuentro, que fue pospuesto debido a que tres jugadores del equipo azulgrana (Roberto Junior Fernández, Víctor Gustavo Velázquez y Blas Riveros) fueron convocados a la selección nacional para la reciente jornada de eliminatorias, por lo que la regularización está prevista para el miércoles 17 de septiembre.

Programación de las fechas 12, 13 y 14