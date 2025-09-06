Nacional 1-Recoleta FC 0: Grito tricolor al final

El partido arrancó con un Nacional intenso, dinámico y ofensivo por ambas bandas, que se hizo del protagonismo tomando la iniciativa ante un Recoleta que replegó sus líneas e intentó desde lo defensivo buscar la contra.

El equipo local tuvo varias jugadas que por poco no acabaron en gol. Hugo Iván Valdez fue el que más estuvo cerca de anotar, pero en dos oportunidades el arquero Gonzalo Falcón defendió providencialmente su portería e hizo que el marcador se mantenga en cero.

El elenco canario, en contrapartida, prácticamente no generó peligro frente al arco defendido por Gerardo Ortiz, quien no fue exigido por el rival en el primer tiempo y con el resultado 0-0, los dos se fueron al descanso, luego de un cierre muy trabado, confuso y con pocas ideas claras.

En el segundo lapso los técnicos introdujeron cambios con el objetivo de revertir lo hecho hasta ese momento. La posesión del esférico fue más compartida, y el trámite del encuentro se convirtió en uno más de ida y vuelta, ya que el visitante mejoró ostensiblemente su propuesta de juego.

Duró muy poco, porque el Tricolor volvió a accionar y retomó la senda sobre campo contario intentando por todos los medios vencer la valla aurinegra. Sin embargo, tras un veloz contragolpe, fue Ale Silva quien ejecutó un centro perfecto a la cabeza de Wilfrido Báez, a quien le faltó puntería y envió la pelota afuera.

Posteriormente, también de contra, el recién ingresado Ignacio Bailone ensayó un remate de zurda después de una gran habilitación que recibió, y, nuevamente, Falcón cumplió su cometido desviando el balón al córner.

A los 37’, en una sucesión de golpes de cabeza, después de un lateral, Richard Prieto convirtió pero el tanto fue anulado a instancias del VAR, por una mano (codo) de Juan Fernando Alfaro en la jugada previa.

Finalmente, ahora sí, a los 42’, Orlando Gaona Lugo, de atropellada, con un testazo marcó el único gol en La Visera y puso la cifra final de 1-0 a favor del conjunto académico, que mereció la victoria porque fue el que más la buscó.

Orlando Gaona Lugo: ”Fundamental ganar en casa”

El experimentado extremo de Nacional Orlando Gaona Lugo (35 años), artífice de la victoria de su equipo en Barrio Obrero contra Recoleta FC, al culminar el choque ante los recoletanos, destacó la victoria lograda en casa con su gol.

“Este triunfo es muy importante para nosotros, más todavía por como se dio el partido. Es fundamental ganar en casa, para generar más confianza y hacernos más fuertes. Así que estoy muy contento con el resultado final que logramos”, refirió el mediocampista ofensivo, con pasado en Boca Juniors.

“En el primer tiempo generamos muchas situaciones de gol, nos faltó la puntada final quizás. Si el partido terminaba en empate, iba a ser injusto por todo lo que generamos. Por suerte, al finalizar el partido nos encontramos con el gol y estoy feliz por la victoria porque el grupo se lo merece”, añadió.

“El objetivo es hacer una mejor segunda rueda, no perderle pisada a los que están arriba, y este es el camino”, enfatizó sobre el final el teñido Gaona Lugo.