Recoleta FC: Dos ausencias y la inclusión de un juvenil

El duelo entre Nacional y Recoleta FC, marcado para el sábado, en el estadio Arsenio Erico, a las 16:00, marcará la continuidad de la undécima fecha del Clausura 2025, la última de la rueda inicial.

El entrenador aurinegro, Jorge González Frutos, no podrá contar con el lateral izquierdo Juan Sebastián Vargas ni con el punta de lanza Lucas González, quienes pertenecen a los registros de la Academia y no pueden alistarse por cláusula.

El puesto de marcador de punta sería cubierto por Ulises Coronel, mientras que de “9” ingresaría Hugo Sandoval.

La inclusión de un juvenil es prácticamente una obligación para el orientador recoletano, quien incluiría a Giuseppe Guggiari Poka en el mediocampo. El chico registra cinco presentaciones a nivel profesional.