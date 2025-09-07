2 de Mayo 3-Olimpia 2: Picotazos del Gallo al Decano

Partido emocionante, con justo ganador

De entrada, Olimpia le brindó en bandeja la posibilidad de gol al 2 de Mayo, que aprovechó el regalo.

Saque manual retrasado del uruguayo Morales al distraído Hugo Quintana, quien envió el balón al arquero Insfrán, que en su intento de control cometió la falta contra Ruiz Díaz para el penal.

Remate potente y esquinado de Elías Alfonso para superar la estirada del porterito franjeado, quien tuvo su primer blooper en la máxima categoría y que lógicamente forma parte de su crecimiento. El líneas generales, su actuación no fue buena, al igual que la mayoría de sus compañeros.

Por un largo pasaje, el Decano convivió con los errores. Desajustes defensivos, pases imprecisos, poco poder ofensivo, hasta que a partir de la media hora se alinearon los astros y de las aproximaciones pasaron a las acciones concretas, como un remate de Quintana que dio en el travesaño.

Un tiro de esquina de Huguito que cruzó el área fue conectado en la cabecera del área por el platinado Leguizamón, quien libre de marca despidió un balazo de zurda para establecer el 1-1, en momento en el que el fútbol franjeado era superior al del Gallo norteño, que dejó pasar una fase favorable para aumentar su ventaja.

La complementaria fue emocionante. Carlos Paul cobró un penal que no fue. Cabezazo de Quintana que dio en el rostro de Castro y no en la mano, como interpretó el árbitro, quien enmendó el error mediante el VAR.

Al borde del área, un balón dio en el brazo de Huguito. Tiro libre rastrero ejecutado por Marcelo Acosta que derivó en el 2-1. Los integrantes de la barrera saltaron y el balón pasó por abajo. Faltó el “hombre alfombra”, ubicado para los bloqueos.

Olimpia tuvo una buena reacción y la acumulación de méritos le otorgó la igualdad. Abreu aprovechó un despeje corto para anotar en segunda instancia, ya que su tiro inicial había sido interceptado por el atento golero Ángel Martínez.

Los franjeados tuvieron una fase favorable tras el 2-2, no lo supieron aprovechar y en una conexión entre Fretes y Feliú le permitió al “avícola” Diego Acosta aplicar el picotazo final que premió el rendimiento más homogéneo del equipo local.

Primera derrota del Decano en el quinto ciclo de Éver Almeida, que pretende un equipo práctico, vertical, pero necesita variantes para competir. El noveno puesto en la clasificación significa un duro golpe de realidad de una temporada que no se mejora solo con el cambio de entrenadores. Algunos jugadores deben dar más de lo que están mostrando.