Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia: undécima fecha en vivo

El equipo local, que recientemente vio el regreso de Felipe Giménez, necesita urgentemente romper su mala racha. El “Gallo” norteño no ha conseguido una victoria en sus últimos seis partidos del torneo (tres empates y tres derrotas). A pesar de estos resultados, que podrían complicar su situación en la tabla de promedios, el 2 de Mayo mantiene una posición relativamente segura. Esto se debe a los puntos que acumuló durante la temporada pasada en su retorno a la máxima categoría del fútbol paraguayo.

Con el retorno del legendario Éver Hugo Almeida, el Olimpia logró un resultado positivo al vencer 2-0 a Sportivo Luqueño en la jornada anterior. Este triunfo fue crucial, ya que puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar (un empate y tres derrotas) y devolvió la confianza a los jugadores. El “Decano” se encuentra a 13 puntos del líder Guaraní, por lo que su objetivo principal es mejorar su posición en la tabla acumulativa, donde actualmente se ubica en un puesto de clasificación para la Copa Sudamericana.

Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

15:00 2 de Mayo, con once definido

El entrenador del "Gallo" norteño, Felipe Giménez anuncia el siguiente once para recibir a Olimpia: Ángel Martínez; Miguel Barreto, René Rodríguez, Pedro Sosa y César Castro; Elías Alfonso, Brahian Fernández, Óscar Romero, Félix Jesús Llano y Sergio Fretes; Rodrigo Ruiz Díaz.

15:00 Olimpia, con equipo confirmado

En conductor franjeado, Éver Hugo Almeida, presenta el siguiente once para visitar al Sportivo 2 de Mayo: Facundo Insfrán; Lucas Morales, Junior Barreto, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Fernando Cardozo, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Erik López y Faustino Barone.

⚽️ 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟓.



📋 Nuestra alineación para el encuentro de esta tarde.



¡Vamos, Decano! ⚔️ #SoyDelOlimpia ⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/LHsUGtg4hM — Club Olimpia (@elClubOlimpia) September 7, 2025

14:45 Olimpia visita a 2 de Mayo con la misión se seguir por la ruta triunfal

Olimpia visita hoy a Sportivo 2 de Mayo por la undécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano y el "Gallo" norteño juegan en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero: el partido empieza a las 16:00, hora de nuestro país, con arbitraje de Carlos Paul Benítez.

14:30 A qué hora juega 2 de Mayo vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Sportivo 2 de Mayo y Olimpia disputan hoy la undécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

14:15 Clausura #11: 2 de Mayo-Olimpia, frontera seca para el fútbol

La frontera seca entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porá tendrá este domingo un ilustre visitante, Olimpia, el más ganador del fútbol paraguayo que se exhibirá en la capital del Amambay frente al Sportivo 2 de Mayo, por la fecha 11 de Clausura.

