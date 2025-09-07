A qué hora juega 2 de Mayo vs. Olimpia y dónde ver en vivo

El 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y Olimpia disputan hoy la fecha 11 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Gallo norteño y el Decano juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Arbitra Carlos Paul Benítez con VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

2 de Mayo vs. Olimpia: ¿a qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas

Estados Unidos - Este: 14:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

2 de Mayo vs. Olimpia: ¿dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

2 de Mayo vs. Olimpia: ¿dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.