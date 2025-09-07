Olimpia visita a 2 de Mayo con la misión se seguir por la ruta triunfal

Olimpia y Sportivo 2 de Mayo disputan hoy la fecha 11 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Decano y el “Gallo” norteño juegan en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero: arranca a las 16:00, hora de Paraguay, con la conducción de Carlos Paul Benítez y VAR de Ulises Mereles . Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

El historial entre Sportivo 2 de Mayo PJC y Olimpia abarca 22 enfrentamientos en el periodo de 2006 a 2025. El 2 de Mayo PJC consiguió 4 victorias y 21 goles, mientras que Olimpia logró 13 triunfos con 32 goles. Ambos equipos empataron en 5 ocasiones.

En los 11 partidos disputados en el estadio Río Parapití, el registro es parejo, con 4 victorias para Olimpia, 4 empates y 3 triunfos para el 2 de Mayo PJC. El “Gallo norteño” no logró una victoria en sus últimos seis partidos del Torneo Clausura 2025. Por su parte, el “Franjeado” no conseguió triunfos en sus últimos seis partidos jugados como visitante en la liga.

2 de Mayo, por cortar la mala racha

El Sportivo 2 de Mayo, que en la jornada anterior vio el regreso de Felipe Giménez, enfrenta la imperiosa necesidad de poner fin a su racha negativa. El “Gallo norteño” no logra una victoria en las últimas seis fechas del Torneo Clausura, con un balance de tres empates y tres derrotas. Si bien estos resultados podrían comprometer su posición en la tabla de promedios, el equipo de Pedro Juan Caballero se mantiene por ahora en una situación de alivio. Esto se debe al importante colchón de puntos acumulado en la temporada pasada, en su regreso a la máxima categoría del fútbol paraguayo.

Olimpia, por seguir en la ruta triunfal

El regreso de la leyenda, Éver Hugo Almeida, fue auspicioso para el Olimpia. Con la victoria 2-0 sobre Sportivo Luqueño en la jornada anterior, el equipo logró cortar una racha adversa de cuatro partidos sin ganar (un empate y tres derrotas). Este triunfo devolvió la confianza a los futbolistas, quienes, según el propio entrenador, solo necesitaban liberarse de la presión. El “Decano” se encuentra actualmente a 13 puntos del líder Guaraní, por lo que su objetivo inmediato es mejorar su posición en la tabla acumulativa, donde por ahora se mantiene en puestos de clasificación para la Copa Sudamericana.

La formación de 2 de Mayo vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Carlos Servín; Miguel Barreto, Esteban Maidana, Pedro Sosa y César Castro; Elías Alfonso, Brahian Fernández, Amín Molinas y Félix Jesús Llano; Sergio Fretes y Rodrigo Ruiz Díaz.

La formación de Olimpia vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Facundo Insfrán; Lucas Morales, Junior Barreto, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Fernando Cardozo, Hugo Quintana, Richard Ortiz y Iván Leguizamón; Erik López y Faustino Barone.