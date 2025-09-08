Golpe certero de Trinidense 1-0 sobre Ameliano

Nula reacción de la V Azulada

Sportivo Trinidense se hizo fuerte en casa y sacó ventaja ni bien se inició el encuentro para ponerse arriba en el marcador ante la nula reacción de Sportivo Ameliano, que parecía jugaba con un jugador menos.

Triqui escala en la tabla y se ubica en el tercer lugar en el cierre de la primera rueda del Clausura.

El partido tuvo un dinámico arranca del elenco local que tuvo las primeras llegadas a la portería de Miguel Martínez, tanto fue así que en la tercera ocasión ni bien llegaba a los cinco minutos del arranque una estupenda jugada de Cano por izquierda envió un centro al área pero fue bien despejado por Báez.

El peligró seguía porque el rebote quedó en los pies de Tomás Rayer, este volvió a cruzar el balón al área para que aparezca Gustavo Viera entre los defensores para “peinar” la pelota y concretar rápidamente el 1-0 del partido.

Tras el golpe “Botellón” García ordenó que las jugadas se trasladen hacia el sector izquierdo para buscar el desequilibrio y desborde de Elvio Vera y las proyecciones de Tomás Lezcano, si bien fueron opciones propicias no conseguían conectar en la última parte con el juvenil Isa Luna que no pesaba mucho en ofensiva.

Trinidense seguía punzante en la primera etapa y casi llegó a ampliar score, pero las intervenciones de Martínez fueron fundamentales sumándose a la ineficacia de Fernando Romero y Alan Cano quienes no pudieron cosechar.

En la segunda etapa Ameliano se desplomó, incluso con las variantes, ya no tuvo la misma intensidad que en la primera parte para buscar la igualdad y se le hizo más fácil a Triqui concretar los tres puntos con la victoria mínima.