Estadios mundialistas superan límites de seguridad por el calor

Los actuales niveles de calor y las proyecciones hasta 2050 suponen, dice el análisis, que la próxima podría ser la última Copa del Mundo en la región de Norteamérica, al menos con el presente modelo de calendario estival, el tipo actual de infraestructuras y los escasos protocolos climáticos.

“Los riesgos climáticos pueden demandar un planificación muy distinta de cuándo, dónde y cómo se juegan los partidos”, indica el informe Pitches in Peril (Canchas en peligro), elaborado por las ong Football for Future y Common Goal y por la empresa de análisis de riesgos climáticos Jupiter Intelligence.

Los autores dividen los días en “jugables”, “jugables tras adaptación” e “injugables” y señalan que en este 2025 el estadio de Houston ya tiene 51 días “injugables”.

Son 33 en Dallas, 17 en Kansas, 9 en Atlanta y Monterrey, 8 en Miami, 7 en Filadelfia, 3 en Nueva Jersey, 2 en Boston y uno en Los Ángeles por temperaturas superiores a 35 grados WBGT, índice de estrés térmico que evalúa el calor que percibe una persona.

Pero en 2050 el calor extremo será la nueva normalidad y casi el 90 % de los estadios de Norteamérica tendrán que adaptarse a ello.

Los días “injugables” aumentarán, por ejemplo, a 92 en Houston, 64 en Dallas, 54 en Miami o 29 en Monterrey. El documento recoge opiniones de jugadores como Juan Mata, campeón del mundo en 2010, que afirma: “ Como español, no puedo ignorar la realidad de la crisis climática. La estamos viendo más claramente que nunca, desde olas de calor sin precedentes hasta inundaciones como las de Valencia. El fútbol siempre ha unido a las personas, pero ahora también nos recuerda lo que podemos perder si no actuamos”.

Mirando al futuro, el informe analiza también las condiciones de dos estadios que serán probablemente sede de los mundiales de 2030 y 2034, el Santiago Bernabéu en Madrid y el Rey Salmán en Riad. Grave exposición a la sequía en el Bernabéu

El estudio solo prevé en el Bernabéu dos días con un índice WBGT superior a 32 °C en 2030, aunque otros indicadores muestran una tendencia más amplia de aumento del calor, con un claro cambio hacia periodos más largos y frecuentes de calor extremo.

Lo autores del informe consideran que el fútbol puede liderar la lucha contra el cambio climático por su capacidad de llegar a gobiernos, ciudades, sociedad civil y aficionados. “Los torneos ofrecen una oportunidad única para poner a prueba ideas audaces, generar apoyo público y modelar una transformación sistémica” , afirman. EFE