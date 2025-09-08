Túnez, 18º país clasificado al Mundial

Mohamed Ali Ben Romdhane marcó en el minuto 94 para decidir un partido muy reñido para Túnez contra Guinea Ecuatorial 1-0 y dar a las Águilas de Cartago su séptima participación en una fase final de la Copa del Mundo.

El conjunto tunecino, con 22 puntos, sumó su séptima victoria en un Grupo H en el que también están Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia, y en el que tiene como único “tropiezo” un empate ante Namibia (0-0).

Túnez se une a una lista en la que ya figuraban 17 selecciones: Estados Unidos, México y Canadá como anfitrionas, junto a Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Nueva Zelanda y Marruecos. EFE

