Fluminense se transformaría en sociedad anónima

La oferta en Fluminense llegó a manos del empresario Carlos de Barros, propietario de LZ Sports, subsidiaria de la empresa de capital privado Lazuli Partners, y fue recibida por el presidente del club, Mario Bittencourt, quien adelantó que será sometida al análisis de “los socios y los hinchas”.

En principio, la empresa se propone adquirir el 65 % de la futura sociedad anónima del Fluminense, mientras que el resto continuará siendo una asociación.

A diferencia de Botafogo, en donde un empresario asumió el mando total, el modelo de SAF presentado a Fluminense consta de la venta de acciones de esta empresa a 40 hinchas de alto poder adquisitivo, con una inversión inicial de 500 millones de reales (92 millones de dólares) y la asunción total de la deuda actual del club.

La SAF asumiría el control del fútbol masculino, femenino, las categorías inferiores y el fútbol sala del Fluminense.

El contrato estipula una inversión obligatoria total de 6.400 millones de reales (1.180 millones de dólares) en un plazo de hasta 10 años.

Sin embargo, los dirigentes adelantaron que la votación entre los socios se dará después de la elección presidencial del club, prevista para mediados de noviembre de este año. EFE