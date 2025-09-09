Fútbol de Ascenso de Paraguay

Mitad de semana a puro fútbol de la “B”

Este miércoles se disputarán los ocho partidos de la 23ª fecha de la Primera División B, la tercera categoría de nuestro fútbol que ofrece un partido estelar, a ser animado por el 24 de Setiembre de Areguá y el 12 de Octubre de Itauguá, en la compañía Valle Pucú de la capital del departamento Central.

Por ABC Color
09 de septiembre de 2025 - 17:54
El 24 de Setiembre de Areguá defenderá la punta de la Primera División B contra el equipo más en forma del circuito, el 12 de Octubre de Itauguá.
El 24 de Setiembre de Areguá defenderá la punta de la Primera División B contra el equipo más en forma del circuito, el 12 de Octubre de Itauguá.APF

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este martes la nómina de autoridades arbitrales de la 23ª fecha de la Primera División B, la extensa tercera categoría que consta de 34 rondas.

Lea más: Los Bravos del 24 se ubican en lo más alto

Los jueces que impartirán justicia en cada uno de los enfrentamientos son los siguientes:

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2336

Sport Colombia vs. Olimpia de Itá

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estadio: Alfonso Colmán.

Horario: 10:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Jorge Martínez y Néstor Sotto.

Cuarto árbitro: José Cuenca.

24 de Setiembre vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Próculo Cortázar.

Hora: 15:00 (TV).

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Lucio García.

Cuarto árbitro: Juan Jara.

Silvio Pettirossi vs. Sportivo Limpeño

Estadio: Bernabé Pedrozo.

Horario: 15:15.

Árbitro: Óscar Amarilla.

Asistentes: Rubén Dávalos y Jorge Sanabria.

Cuarto árbitro: Édgar Barrios.

Presidente Hayes vs. 3 de Noviembre

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Horario: 15:15.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Silvio Coronel y Pablo Ojeda.

Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.

Atlántida SC vs. Sportivo Iteño

Estadio: Complejo Oceánico.

Horario: 15:15.

Árbitro: Guillermo Chamorro.

Asistentes: José Duré y Carlos Benítez.

Cuarto árbitro: Julio Paiva.

Fulgencio Yegros vs. 29 de Setiembre

Estadio: Cerro León de Villeta.

Horario: 15:15.

Árbitro: Fernando Villalba.

Asistentes: Juan Bogado y Ricardo Ortiz.

Cuarto árbitro: Basilio Jara.

Martín Ledesma vs. Atlético Colegiales

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 15:15.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Lorenzo Giménez y Joel Noguera.

Cuarto árbitro: Rodrigo Cubilla.

Cristóbal Colón JAS vs. 3 de Febrero RB

Estadio: Herminio Ricardo.

Horario: 15:15.

Árbitro: Juan Franco.

Asistentes: Juan Figueredo y Noel Duarte.

Cuarto árbitro: Luis Trinidad.

Benjamín Aceval vs. General Díaz

Estadio: Isidro Roussillón.

Horario: 17:15.

Árbitro: Alberto Candia.

Asistentes: Freddy Palacios y Paulo López.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Enlace copiado