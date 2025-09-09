Mitad de semana a puro fútbol de la “B”

Este miércoles se disputarán los ocho partidos de la 23ª fecha de la Primera División B, la tercera categoría de nuestro fútbol que ofrece un partido estelar, a ser animado por el 24 de Setiembre de Areguá y el 12 de Octubre de Itauguá, en la compañía Valle Pucú de la capital del departamento Central.