Mitad de semana a puro fútbol de la “B”

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este martes la nómina de autoridades arbitrales de la 23ª fecha de la Primera División B, la extensa tercera categoría que consta de 34 rondas.
Los jueces que impartirán justicia en cada uno de los enfrentamientos son los siguientes:
Sport Colombia vs. Olimpia de Itá
Estadio: Alfonso Colmán.
Horario: 10:00.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Jorge Martínez y Néstor Sotto.
Cuarto árbitro: José Cuenca.
24 de Setiembre vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: Próculo Cortázar.
Hora: 15:00 (TV).
Árbitro: Dionicio Cristaldo.
Asistentes: Cristóbal Alderete y Lucio García.
Cuarto árbitro: Juan Jara.
Silvio Pettirossi vs. Sportivo Limpeño
Estadio: Bernabé Pedrozo.
Horario: 15:15.
Árbitro: Óscar Amarilla.
Asistentes: Rubén Dávalos y Jorge Sanabria.
Cuarto árbitro: Édgar Barrios.
Presidente Hayes vs. 3 de Noviembre
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Horario: 15:15.
Árbitro: Víctor Robles.
Asistentes: Silvio Coronel y Pablo Ojeda.
Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.
Atlántida SC vs. Sportivo Iteño
Estadio: Complejo Oceánico.
Horario: 15:15.
Árbitro: Guillermo Chamorro.
Asistentes: José Duré y Carlos Benítez.
Cuarto árbitro: Julio Paiva.
Fulgencio Yegros vs. 29 de Setiembre
Estadio: Cerro León de Villeta.
Horario: 15:15.
Árbitro: Fernando Villalba.
Asistentes: Juan Bogado y Ricardo Ortiz.
Cuarto árbitro: Basilio Jara.
Martín Ledesma vs. Atlético Colegiales
Estadio: Enrique Soler.
Horario: 15:15.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Lorenzo Giménez y Joel Noguera.
Cuarto árbitro: Rodrigo Cubilla.
Cristóbal Colón JAS vs. 3 de Febrero RB
Estadio: Herminio Ricardo.
Horario: 15:15.
Árbitro: Juan Franco.
Asistentes: Juan Figueredo y Noel Duarte.
Cuarto árbitro: Luis Trinidad.
Benjamín Aceval vs. General Díaz
Estadio: Isidro Roussillón.
Horario: 17:15.
Árbitro: Alberto Candia.
Asistentes: Freddy Palacios y Paulo López.
Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.