Los Bravos del 24 se ubican en lo más alto de la “B”

El estadio Salustiano Zaracho, ubicado en el barrio Molino de Luque, albergó en la mañana de este domingo el último partido de la fecha 22 de la Primera División B, que cuenta con 34 rondas.

El duelo entre elencos calendario puso inicialmente al frente al 29 de Setiembre, mediante la anotación de Esteban Candia, al minuto 15.

La fracción inicial se cerró con la ventaja aurirroja. En la complementaria, el local mantuvo por un largo tiempo la ventaja, hasta que el 24 de Setiembre activó el turbo para pasar de perdedor a ganador.

El experimentado Andrés Duarte, hermano mayor del “Pulpito”, integrante de la selección paraguaya, empató al minuto 79. Por como venía el encuentro, ya este resultado era importante para Los Bravos, que se adelantado en el marcador con otro tanto de Duarte, al 89.

Mientras el “29” iba con todo en busca de la igualdad, el elenco de Valle Pucú, dirigido técnicamente por Adriano Samaniego, llegó al tercer tanto a través de David Quintana, al 92.

La 23ª ronda del certamen de la tercera categoría se desarrollará entre semana. El “24” recibirá en Areguá al probablemente al conjunto más en forma de la división, el 12 de Octubre de Itauguá, ganador de todos sus partidos de la segunda rueda.

El choque imperdible se desarrollará el próximo miércoles, en el estadio Próculo Cortázar, a las 15:15.

Estadio: Salustiano Zaracho. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: José Ocampo y Joel Noguera. Cuarto árbitro: Luis Urunaga.

29 de Setiembre: Juan González; Alejandrino Gamboa, Matías Insfrán, Mauro Sánchez y Aldo Cubilla; Elías González (74’ Santiago González), Víctor Alarcón (81’ Enzo Benítez), Ramiro Bernal (74’ Lautaro Morales) y Ramón Balbuena (81’ Miguel Ávalos); Esteban Candia (59’ Breyner Orozco) y Cristhian Espínola. D.T.: Jacinto Elizeche.

24 de Setiembre: Alan Acosta; Rubén Narváez, Ronaldo Galeano, Alejandro Ramírez (28’ Pedro Vera) y César Giménez; Felipe Cabrera (62’ Pablo Fernández), Jonathan Florenciáñez (67’ Edwin Viveros), Arnaldo Gayoso (67’ Armando Samaniego) y Andrés Duarte; David Quintana y César Salinas (28’ Paulo Cáceres). D.T.: Adriano Samaniego.

Goles: 15’ Esteban Candia (29); 79’ y 89’ Andrés Duarte, 92’ David Quintana (24). Amonestados: 57’ Esteban Candia (29); 57’ Alan Acosta y 65’ Andrés Duarte (24). Expulsado: 85’ Ronaldo Galeano (24).