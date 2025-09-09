“Pájaro campana junior”, en Lima alentando a la Albirroja

La tradición del Pájarpo Campana, con origen del abuelo Cástulo Ortega, el nieto Alan Osmar Alvarenga Ortega viajó a Lima donde esta noches acompañará a la selección paraguaya en el partido contra Perúl, y que puede marcar la histórica marca de romper una estadísitca: ganar por primera vez de visita. El viaje es con apoyo de la Comunidad Educativa del Nihon Gakko, con lo que se da continuidad al legado de don Cástulo.

De esta manera, la idea de dar continuidad a la tradición del abuelo Cástulo se sostiene con esfuerzo “pues para él la selección siempre significó mucho. Nuestro abuelo estuvo en tres Mundiales: Corea-Japón, Alemania y Sudáfrica”. El Pájaro Campana Junior estará este martes en el Estadio Nacional alentando a nuestra Querida Albirroja.

Alan Osmar,recordo con nostalgia cuando su abuelo iba a alentar a la Albirroja. “Muy lindo recuerdo, creo que todo el apoyo que podamos dar a la selección paraguaya va a traer suerte. Con la misma fe de siempre vamos a seguir alentando”, dijo.