Guaraní: El Tanque Ramírez es baja legendaria

El Tanque, Iván Ramírez Ferreira, que a sus 21 años recién esta temporada pudo irrumpir en la Primera de Guaraní, en la que lleva seis anotaciones en 19 partidos, llegó a la quinta tarjeta amarilla que marca una sanción automática de una ronda.
Además del potente punta de lanza, otra resta aurinegra es Alexandro Maidana, el lateral izquierdo convocado a la mundialista selección Sub 20.
El entrenador argentino Víctor Bernay incluiría a Thiago Servín en el puesto de marcador de punta y a Richar Torales como centroatacante.
El viaje de la comitiva legendaria con destino a la capital del Amambay está previsto para este jueves.