Fútbol

Guaraní: El Tanque Ramírez es baja legendaria

El emergente Iván Ramírez Ferreira será una de las bajas de Guaraní para el duelo del viernes contra Sportivo 2 de Mayo, a celebrarse en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, a las 19:00.

Por ABC Color
10 de septiembre de 2025 - 17:01
Iván Emanuel Ramírez Ferreira (05/06/2004), centrodelantero de Guaraní.
Iván Emanuel Ramírez Ferreira (05/06/2004), centrodelantero de Guaraní.

El Tanque, Iván Ramírez Ferreira, que a sus 21 años recién esta temporada pudo irrumpir en la Primera de Guaraní, en la que lleva seis anotaciones en 19 partidos, llegó a la quinta tarjeta amarilla que marca una sanción automática de una ronda.

Lea más: La marcha del Clausura 2025

Además del potente punta de lanza, otra resta aurinegra es Alexandro Maidana, el lateral izquierdo convocado a la mundialista selección Sub 20.

El entrenador argentino Víctor Bernay incluiría a Thiago Servín en el puesto de marcador de punta y a Richar Torales como centroatacante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El viaje de la comitiva legendaria con destino a la capital del Amambay está previsto para este jueves.

Enlace copiado