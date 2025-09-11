Fútbol de Ascenso de Paraguay

Torneo de la Primera B, al rojo vivo

A mitad de semana se disputaron los ocho partidos de la vigesimotercera fecha de la Primera División B, que cuenta con un nuevo líder, el Martín Ledesma de Capiatá que desplazó de la punta al 24 de Setiembre de Areguá.

Por ABC Color
11 de septiembre de 2025 - 17:26
Martín Ledesma de Capiatá comanda las posiciones de la Primera División B luego de completarse la 23ª fecha.
Martín Ledesma de Capiatá comanda las posiciones de la Primera División B luego de completarse la 23ª fecha.APF

La Primera División B, la tercera categoría de nuestro fútbol, se encuentra al rojo vivo.

Lea más: Mitad de semana a puro fútbol de la “B”

Tras el desarrollo del miércoles del capítulo 23, Martín Ledesma, que ganó su partido, desplazó de la punta al 24 de Setiembre de Areguá, que no pudo triunfar en casa.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2339

El certamen consta de 34 rondas, tras las cuales el de mayor puntaje obtendrá el título y ascenderá a la División Intermedia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2339

El segundo colocado tendrá la posibilidad de escalar al segundo nivel de nuestro balompié mediante un repechaje con el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Los resultados que se dieron en la nueva fecha de la competición son los siguientes:

* Atlántida 3 (goles de 18’ Robín Ramírez, 89’ Aldo Torres y 93’ Bruno Ríos)-Sportivo Iteño 0.

* Fulgencio Yegros 2 (30’ Víctor Barrientos y 42’ Elías Re)-29 de Setiembre 3 (36’ Esteban Candiía, 62’ Ramiro Bernal y 81’ Elías González).

* Silvio Pettirossi 3 (38’ Ronaldo Vera, 92’ Jorman Mosquera y 95’ Armando Pessolani)-Sportivo Limpeño 0.

* 24 de Setiembre de Areguá 0-12 de Octubre de Itauguá 0.

* Cristóbal Colón JAS 03 de Febrero RB 2 (46’ Ignacio Cáceres y 91’ Rodrigo Cantero, de penal).

* Presidente Hayes 0-3 de Noviembre 0.

* Martín Ledesma 5 (15’ y 83’ Carlos González, 19’ y 44’, Édgar Balbuena y 52’ Gustavo Verón)-Colegiales 1 (65’ Franco Merigo).

* Benjamín Aceval 3 (39’ Kevin Quiñónez, 45’ Nery Castro y 65’ Osvaldo Argüello)–General Díaz 2 (47’ Diego Betancourt y 94’ Augusto Ruiz Díaz).

Enlace copiado