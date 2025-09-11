Torneo de la Primera B, al rojo vivo

La Primera División B, la tercera categoría de nuestro fútbol, se encuentra al rojo vivo.

Tras el desarrollo del miércoles del capítulo 23, Martín Ledesma, que ganó su partido, desplazó de la punta al 24 de Setiembre de Areguá, que no pudo triunfar en casa.

El certamen consta de 34 rondas, tras las cuales el de mayor puntaje obtendrá el título y ascenderá a la División Intermedia.

El segundo colocado tendrá la posibilidad de escalar al segundo nivel de nuestro balompié mediante un repechaje con el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Los resultados que se dieron en la nueva fecha de la competición son los siguientes:

* Atlántida 3 (goles de 18’ Robín Ramírez, 89’ Aldo Torres y 93’ Bruno Ríos)-Sportivo Iteño 0.

* Fulgencio Yegros 2 (30’ Víctor Barrientos y 42’ Elías Re)-29 de Setiembre 3 (36’ Esteban Candiía, 62’ Ramiro Bernal y 81’ Elías González).

* Silvio Pettirossi 3 (38’ Ronaldo Vera, 92’ Jorman Mosquera y 95’ Armando Pessolani)-Sportivo Limpeño 0.

* 24 de Setiembre de Areguá 0-12 de Octubre de Itauguá 0.

* Cristóbal Colón JAS 0–3 de Febrero RB 2 (46’ Ignacio Cáceres y 91’ Rodrigo Cantero, de penal).

* Presidente Hayes 0-3 de Noviembre 0.

* Martín Ledesma 5 (15’ y 83’ Carlos González, 19’ y 44’, Édgar Balbuena y 52’ Gustavo Verón)-Colegiales 1 (65’ Franco Merigo).

* Benjamín Aceval 3 (39’ Kevin Quiñónez, 45’ Nery Castro y 65’ Osvaldo Argüello)–General Díaz 2 (47’ Diego Betancourt y 94’ Augusto Ruiz Díaz).