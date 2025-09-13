Nacional-Olimpia: Decano en la Academia

El Decano visita la Academia para el repaso de algunas materias que debe superar para mejorar su imagen actual, que no es la mejor.

El duelo de segundo turno será animado por Sportivo Trinidense y Recoleta FC, en el coliseo de la Cruz amarilla, a las 19:00.

En principio, el choque entre tricolores y franjeados estaba marcado para las 16:30. El adelanto de una hora se da debido a que el sistema lumínico del estadio Arsenio Erico está fuera funcionamiento por la modificación de la estructura del sector este para el montaje de las Plateas con las tribunas prefabricadas. Por ese motivo, las torres se mueven unos metros en dirección de la Nueva Olla.

La Academia viene de vencer a Recoleta, mientras que el Decano de perder contra el 2 de Mayo, por lo buscará su reivindicación contra un rival de cuidado.

El choque nocturno también se presenta con pronóstico reservado, por la paridad de fuerzas. En el Canario aparece el volante Giuseppe Guggiari Poka para el “minutaje” del sub 18 exigido por el reglamento.