Para el “Rojo de Mallorquín”, este encuentro es una verdadera final. El equipo de Humberto “Loro” Ovelar se encuentra en una situación delicada, peleando por no descender. Con 130 puntos en 121 partidos, se ubican en la zona de descenso directo a la División Intermedia 2026 en la tabla de promedios. Necesitan una victoria para mantener vivas sus esperanzas de permanencia.

Por su parte, Cerro Porteño llega con el objetivo claro de ser campeón. La derrota de Guaraní (1-0) ante 2 de Mayo le abre una oportunidad de oro al “Ciclón” para reducir la diferencia de cuatro puntos. Si consiguen la victoria hoy y ganan su partido pendiente contra Atlético Tembetary, podrían incluso escalar a la punta del campeonato. El equipo dirigido por Diego Martínez no disputó la fecha anterior, por lo que está obligado a sumar de a tres en Alto Paraná.

General Caballero JLM vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

15:30 Cerro Porteño, con once definido

El entrenador azulgrana, Diego Martínez, anuncia el siguiente once para visitar al General Caballero de Juan León Mallorquín: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Amín Cristaldo, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Luis Amarilla y Jonatan Torres.

15:30 General Caballero JLM, con equipo confirmado

El conductor del "rojo" mallorquino, Humberto "Loro" Ovelar, presentará el siguiente equipo para recibir a Cerro Porteño: Tales Wastowski; Míller Mareco, Alexis Rodas, Jorge González Vázquez y Gabriel Molinas; Ángel Aguilera, Gaspar Vega, Juan Alexander Franco y Ayrton Sánchez; Teodoro Arce y Clementino González.

15:00 Así luce el Ka’arendy a poco de Cerro Porteño frente a General

Cerro Porteño enfrenta hoy a General Caballero de Juan León Mallorquín por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

14:50 La formación de Cerro Porteño para medir a General Caballero

Cerro Porteño enfrenta a General Caballero por la fecha 12 del torneo Clausura 2025. El Ciclón está obligado a triunfar para aprovechar la derrota de Guaraní. Diego Martínez tiene definido el once entre las bajas y los regresos de la selección de Paraguay.

14:40 Cerro Porteño, por un triunfo para aprovechar la derrota de Guaraní

Cerro Porteño enfrenta hoy a General Caballero por la duodécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Rojo y el Ciclón juegan en el estadio Ka'arendy de la ciudad de Juan León Mallorquín: empieza a las 16:30, hora de nuestro país, con arbitraje de Juan Gabriel Benítez.

14:30 A qué hora juega General vs. Cerro y dónde ver hoy en vivo

Cerro Porteño enfrenta hoy a General Caballero por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

14:20 Cerro Porteño: Un vuelo al este

La delegación de Cerro Porteño viaja este viernes al este del país para el partido del sábado contra General Caballero de Juan León Mallorquín, a disputarse en el estadio Ka'arendy, a las 16:30.

14:10 General Caballero JLM: La lucha “militar” continúa

General Caballero de Juan León Mallorquín afrontará este sábado otro duro examen en su lucha por evitar el descenso a la División Intermedia. El Rojo medirá fuerzas con Cerro Porteño, en el estadio Ka'arendy, a las 16:30.

14:00 Alexis Fariña y la ida a la MLS: “Que sea un paso gigante”

Alexis Fariña viajó hoy a Estados Unidos para oficializar el traspaso al Minnesota United.

13:50 Alexis Fariña: “Me hubiera gustado jugar más en Cerro”

Alexis Fariña viajó a Estados Unidos para jugar en el Minnesota United de la Major League Soccer.

13:40 Cerro Porteño debe recurrir a su cantera

Cerro Porteño tiene la necesidad de inclusión de juveniles para cumplir con el reglamento, por lo que el entrenador Diego Hernán Martínez recurre a la cantera en busca del jugador que pueda encajar en su estructura futbolística.

13:30 La APF analiza cambios en el formato del torneo paraguayo

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison confirmó que se está estudiando la posibilidad de modificar el sistema actual del campeonato de Primera División que actualmente cuenta con un formato compuesto por los torneos Apertura y Clausura, que suma 44 fechas, extensión que seria una de las principales razones para buscar alternativas.

13:20 “Correcta decisión” en el gol anulado a General Caballero de Mallorquín

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) publicó el análisis arbitral de las acciones más relevantes de la undécima jornada del Torneo Clausura 2025. El episodio que acaparó la atención se registró el sábado en el estadio Ka'arendy...

13:20 Cerro Porteño: Juvenil promovido para el “minutaje”

Con la postergación del duelo contra Tembetary, Cerro Porteño deberá disputar partidos seguidos, con la necesidad de inclusión de un juvenil para engrosar el "minutaje" requerido por el reglamento.