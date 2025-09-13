Fútbol

A qué hora juega Luqueño vs. Libertad y dónde ver hoy en vivo

Sportivo Luqueño y Libertad disputan hoy la duodécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
13 de septiembre de 2025 - 11:48
Marcelo Pérez, futbolista de Sportivo Luqueño, disputa el balón en un partido frente a Libertad por el torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Sportivo Luqueño y Libertad disputan hoy la fecha 12 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Auriazul y el Gumarelo juegan en el Luis Salinas de Itauguá: comienza a las 19:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Giancarlos Juliadoza y VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Marcelo Pérez, jugador de Sportivo Luqueño, disputa un balón con Juan Núñez, futbolista de Recoleta FC, en un partido de la fecha 9 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Sportivo Luqueño vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Lorenzo Melgarejo, futbolista de Libertad, disputa el balón en un partido frente a Nacional por la tercera fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Sportivo Luqueño vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

