Héctor Bobadilla marca y Always Ready lidera

El paraguayo Héctor Damián Bobadilla marcó el domingo el gol con el que Always Ready venció a GV San José, por la fecha 19 de la Liga boliviana, que tiene al club de El Alto como líder de la clasificación.

15 de septiembre de 2025 - 13:59
Héctor Damián Bobadilla, delantero paraguayo del Always Ready.
Héctor Damián Bobadilla, de 24 años, formado en Cerro Porteño, se unió recientemente al Always Ready, después de militar con éxito en el Wilstermann de Cochabamba.

El paraguayo marcó el domingo el gol del triunfo del elenco albirrojo sobre Gualberto Villarroel San José 1-0, para liderar la competencia con 43 puntos, los mismos que tiene The Strongest, segundo por diferencia de goles.

Bobadilla, que pasó por 12 de Octubre de Itauguá y el 24 de Setiembre de Areguá, llegó a su quinto gol en 11 partidos con el AR, que apunta a la conquista del título del vecino país.

