Argentina: Cocoliso anota, pero su equipo queda eliminado

Belgrano de Córdoba derrotó por 3-1 a Newell’s Old Boys y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con Argentinos Juniors.

Franco Jara, por duplicado, y Lisandro López anotaron para el equipo cordobés, que dio vuelta un resultado que se había abierto con el tanto del paraguayo Carlos González para el conjunto rosarino.

Además del Cocoliso González, en la Lepra rosarina fue titular el guardameta guaraní Juan Ángel Espínola.

Belgrano se clasificó por segunda vez a semifinales de la Copa Argentina y se enfrentará a los Bichos Colorados, que accedieron a esta instancia tras derrotar por 1-0 a Lanús.

En la otra llave, Independiente Rivadavia de Mendoza espera por rival tras vencer por 3-1 a Tigre en cuartos de final, mientras que en el último cruce de esta instancia se medirán en un clásico Racing Club y River Plate, luego de definir sus respectivos cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Esta es la decimoquinta edición del torneo que tiene un historial de cuatro títulos para Boca Juniors, tres para River Plate y uno para Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero, Arsenal, Estudiantes de La Plata, Huracán y Patronato de Paraná.

El vencedor de la Copa Argentina se clasificará a la edición 2026 de la Copa Libertadores, además de disputar el título de la Supercopa Argentina. EFE