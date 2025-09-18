Gustavo Gómez lidera a Palmeiras en una victoria crucial ante River Plate

El equipo brasileño tuvo un inicio arrollador. A los cinco minutos, un tiro de esquina fue aprovechado por Gustavo Gómez, quien con un certero cabezazo rompió el cero en el marcador. Palmeiras mantuvo el control del balón, con Vitor Roque y José Manuel López generando constante peligro. A los 41 minutos, la presión alta del ‘Verdão’ dio sus frutos, y Vitor Roque definió con precisión al segundo palo para duplicar la ventaja.

En la segunda mitad, River Plate, que no contó con la participación del volante paraguayo Matías Galarza Fonda, mejoró con los ingresos de Juan Fernando Quintero y Lucas Martínez Quarta, pero les costó generar oportunidades claras. A los 89 minutos, Martínez Quarta recibió un pase en el borde del área y su remate, que se desvió en Bruno Fuchs, se metió en el fondo de la red para el 1-2 definitivo.

Con este resultado, Palmeiras buscará sellar su pase a las semifinales en casa, mientras que River Plate intentará una remontada épica como visitante, en el encuentro de desquite que será la próxima semana en São Paulo.

Ficha técnica del partido

River Plate (1): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz (46′ Lucas Martínez Quarta), Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez (46′ Juan Fernando Quintero), Kevin Castaño, Ignacio Fernández (77′ Santiago Lencina); Sebastián Driussi (57′ Facundo Colidio) y Maximiliano Salas (77′ Miguel Ángel Borja). Entrenador: Marcelo Gallardo.

Palmeiras (2): Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Andreas Pereira (74′ Raphael Veiga), Aníbal Moreno (69′ Emiliano Martínez), Lucas Evangelista (85′ Allan Ellias), Felipe Anderson (85′ Bruno Fuchs); Vitor Roque (74′ Facundo Torres) y José Manuel López. Entrenador: Abel Ferreira.

Goles: 0-1, m.5: Gustavo Gómez. 0-2, m.41: Vitor Roque. 1-2, m.89: Lucas Martínez Quarta.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). Amonestó a Paulo Díaz, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Weverton y Facundo Torres.

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, disputado en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Fuente: EFE