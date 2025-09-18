Renzo Carballo anota contra el Real Madriz

El estadio Cacique Diriangén albergó el encuentro entre el local y el Real Madriz, con la aplastante victoria del dueño de casa por 7-0.

Al minuto 4, el paraguayo Renzo Carballo registró el primer gol del encuentro, en el que sobresalió José Montiel, con cuatro conversiones. También anotaron Melvin Hernández y Justing Cano.

La Primera Liga de Nicaragua tiene como líder al Sébaco, con 18 puntos. En segundo lugar se encuentra Real Estelí, con 17, mientras que Diriangén está tercero, con 16. El circuito superior nicaragüense está compuesto por 10 clubes.

Carballo, de 29 años, juega en el país centroamericano desde mediados de 2023. Su último elenco en Paraguay fue Tacuary.