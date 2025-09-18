Tenis: Federer propone creación de circuito de veteranos

En una entrevista con la NBC previa a la disputa de la Laver Cup, el suizo Roger Federer fue preguntado por la posibilidad de crear un circuito en el que participen tanto él como Nadal, ambos retirados ya; el balear en 2024 y el suizo en 2022.

“Sí, ¿por qué no? Me encanta Rafa. Jugué cuatro horas de tenis en San Francisco, una hora y media en Los Angeles el otro día. Estoy jugando mucho para mantenerme en forma. Sé que Rafa también está abierto a jugar al tenis”, dijo el helvético.

“Circuito de veteranos, suena horrible (risas), pero quizás podríamos crear algo así, el ‘Fedal’ tour”, añadió.

Federer fue el máximo apoyo para la creación de la Laver Cup, un torneo de exhibición que se juega anualmente y que enfrenta a Europa y el Resto del Mundo en tres días de competición.

“Una de las razones por las que creé la Laver Cup es para celebrar a las leyendas del deporte ya tuvimos un torneo de veteranos, llamado Champions Tour, pero estoy seguro de que hay mucho apetito para ver a las leyendas. Seguro que podemos echarle un vistazo”, apuntó Federer. EFE