Almirón llega a 100 partidos y marca un gol para Atlanta United

En una fecha muy especial, marcada por los 100 partidos de Miguel Almirón como rojinegro, el paraguayo señaló al minuto 61 el tanto de la igualdad para Atlanta United.
Anders Dreyer, al 32, había adelantado al conjunto visitante en el Mercedes-Benz Stadium.
Miggy, de 31 años, llegó a su quinta anotación en 30 partidos en su segundo ciclo en Estados Unidos, al que retornó después de militar en Newcastle United de Inglaterra.
Atlanta ocupa el decimosegundo puesto de la Conferencia Este que cuenta con 15 clubes.