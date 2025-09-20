Fútbol

Almirón llega a 100 partidos y marca un gol para Atlanta United

Atlanta United, capitaneado por Miguel Almirón, autor de un gol de penal y que llegó al centenar de presentaciones con el club rojinegro, igualó este sábado 1-1 con San Diego FC, por la Major League Soccer (MLS).

20 de septiembre de 2025 - 20:35
Miguel Ángel Almirón Rejala llegó a 100 partidos con Atlanta United, marcando un gol, de penal.
En una fecha muy especial, marcada por los 100 partidos de Miguel Almirón como rojinegro, el paraguayo señaló al minuto 61 el tanto de la igualdad para Atlanta United.

Anders Dreyer, al 32, había adelantado al conjunto visitante en el Mercedes-Benz Stadium.

Indumentaria especial preparada como obsequio por el centenar de presentaciones de Miggy Almirón con Atlanta United.
Miggy, de 31 años, llegó a su quinta anotación en 30 partidos en su segundo ciclo en Estados Unidos, al que retornó después de militar en Newcastle United de Inglaterra.

Atlanta ocupa el decimosegundo puesto de la Conferencia Este que cuenta con 15 clubes.

