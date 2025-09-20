Alex Arce, gol y empate en Argentina

Además de reconocer lo duro que fue el partido contra Unión de Santa Fe, Alex Arce, autor del gol para el 2-2 final, manifestó a la prensa que Independiente Rivadavia mereció algo más que el empate.

“Fue un partido muy duro. Creo que nosotros merecimos un poco más. Hicimos el desgaste, el esfuerzo, pero bueno, son cosas del fútbol. Creo que este punto nos va a servir mucho. En lo personal estoy contento por el gol y por ayudar el equipo”, manifestó el atacante carapegüeño, en una nota reproducida por Ovación Uno.

“Es mi segundo paso por el club y la verdad que estoy muy contento por volver, por estar acá con mis compañeros. Creo que hay un buen grupo y tenemos grandes desafíos. Faltan todavía muchos puntos en juego y tenemos la ilusión de poder terminar de la mejor manera el año”, indicó el atacante.

“Tenemos que mantener nuestro juego. Creo que hoy mostramos la garra que tiene el equipo. Faltan algunos detalles pero estamos bien. Nos quedan partidos en casa y tenemos que aprovecharlos para poder llegar al objetivo”, puntualizó.

Arce, punta de lanza de 30 años, llegó a su segundo tanto en siete presentaciones con Independiente Rivadavia en su temporada de regreso al fútbol argentino, luego de su exitoso paso por la Liga de Quito, Ecuador.