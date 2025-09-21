Guaraní 2-Nacional 0: La punta, con un par de flechazos

Doble castigo para la Academia

Un duelo que en la previa generó altas expectativas, que tuvo un primer tiempo discreto y una etapa complementaria con las emociones esperadas, sobre todo por la afición de Guaraní.

Para Nacional, el parámetro era el rendimiento demostrado en la ronda anterior contra Olimpia (goleada por 4-1), pero llegar a esa línea de contundencia era una misión casi imposible. De todas maneras, su propuesta fue más convincente que la del rival, en la fracción inicial.

Las cuestiones positivas pasaban por el coqueto escenario de Rubio Ñu, el buen gramado y la interesante concurrencia, principalmente aurinegra. La alta temperatura incidió en el espectáculo, que tuvo doble pausa para la hidratación en el primer tiempo.

La Academia fue levemente mejor, aunque sin ser del todo punzante para marcar la diferencia en el marcador. El juego del Cacique resultó tan cambiante como las condiciones atmosféricas que hicieron que los pilotines aparecieran como por arte de magia. Del solazo, a la lluvia y luego la humedad.

Tras la reanudación, Nacional tuvo una clara acción de gol con un remate de Carlos Arrúa que dio en el palo, luego de un error de salida del adversario.

El Legendario mejoró con los cambios. La posibilidad de pasar al frente cayó como del cielo, con un pelotazo, el adelantamiento del ecuatoriano Sánchez y la infracción de Gutiérrez, expulsado por doble amonestación.

El remate esquinado del “Tanque” Iván Ramírez superó la estirada de Gerardo Ortiz, quien había adivinado la dirección del envío.

En su intento por revertir la situación, los académicos se regalaron atrás y el chico Nelson Romero Castellano tuvo la chance para anotar y establecer el 2-0, que fue un castigo casi inmerecido para Nacional, porque en campo, en ningún momento o hubo dos goles de diferencia como marca el placar.