Recoleta FC impondrá multa a Gonzalo Falcón

El arquero de Recoleta FC, Gonzalo Falcón, le tocó el trasero a Sebastián Olmedo, del Atlético Tembetary, en una irregularidad detectada mediante el VAR.
El hecho no pasó a mayores y los protagonistas hasta tomaron como broma, ya que mantienen buenas relaciones.
Si bien el atleta pidió disculpas, expresando su arrepentimiento, la dirigencia, encabezada por Luis Antonio Vidal, no dejará pasar por alto esta falta mínima, más que nada para no sentar precedente, ya que la disciplina es uno de los aspectos más importantes del crecimiento de la institución aurinegra.
