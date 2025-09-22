Fútbol

Recoleta FC impondrá multa a Gonzalo Falcón

Recoleta FC impondrá una multa al uruguayo Gonzalo Adrián Falcón Vitancour (28) por su expulsión contra Tembetary, en la victoria aurinegra 3-1, por actitud antideportiva.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 16:54
El uruguayo Gonzalo Falcón, de Recoleta FC, fue expulsado contra Tembetary por actitud antideportiva.
El arquero de Recoleta FC, Gonzalo Falcón, le tocó el trasero a Sebastián Olmedo, del Atlético Tembetary, en una irregularidad detectada mediante el VAR.

El hecho no pasó a mayores y los protagonistas hasta tomaron como broma, ya que mantienen buenas relaciones.

Si bien el atleta pidió disculpas, expresando su arrepentimiento, la dirigencia, encabezada por Luis Antonio Vidal, no dejará pasar por alto esta falta mínima, más que nada para no sentar precedente, ya que la disciplina es uno de los aspectos más importantes del crecimiento de la institución aurinegra.

