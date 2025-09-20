El Canario levantó vuelo sobre el final: Recoleta derrotó 3-1 a Tembetary

Tembetary desaprovechó la ventaja

Recoleta FC supo administrar su juego y consiguió golpear sobre el final al Atlético Tembetary, que desaprovechó la ventaja, primero del marcador a favor y luego la tener un jugador más en cancha.

Lea más: Cerro Porteño, a la cima de la mano de “Achu”

El Canario remontó la adversidad y escaló al quinto lugar de la tabla tras su segundo triunfo consecutivo.

La primera mitad tuvo como claro dominador al elenco rojiverde, con un Willian Candia que filtraba pases para las corridas del “Poni” Esteche y de Alan Gómez, este último concretó uno de esos pases para marcar el primer gol del partido tras un disparo rasante fuera del área.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con el marcador arriba Tembetary tenía controlado el partido y la primera parte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la segunda mitad Recoleta salió a buscar la paridad y lo encontró rápidamente, una corrida de Brahian Vidal, que fue lo mejor del partido, metió un pase al área para Lucas González y este descarga para Wilfrido Báez, que remata el balón pega en el travesaño y vuelve a salir, pero ya había cruzado la línea para el empate.

Luego quedaría con uno meno Recoleta con la insólita e infantil expulsión del portero Falcón, quien manoseó el trasero de Sebastián Olmedo, que fue advertido por el VAR para la estricta sanción de Juliadoza.

“Tembe” tenía la ventaja numérica, pero no la futbolística, ya que con uno menos el Canario fue mejor.

Para empeorar la situación del rojiverde Rodrigo Rojas, en su intento de rechazar una pelota cruzada, concreta un golazo para favorecer al conjunto amarillo.

Después tendría otro regalo, sobre el final un tiro libre cerca del área fue ejecutado por Alejandro Silva, el remate pega por el palo, pero el rebote va por la espalda del arquero Canteros, que no pudo hacer nada para evitar la nueva caída de su valla.