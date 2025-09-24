Programa del 26º capítulo de la “B”

La Primera División B otorga una plaza directa a la División Intermedia. El ubicado en el segundo puesto (subcampeón), tendrá la posibilidad de subir a la segunda categoría mediante un repechaje con el vencedor del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.
La cartelera de la 26ª ronda de la “B”, que cuenta con 34 fechas, es la siguiente:
Viernes 26
Olimpia de Itá vs. Benjamín Aceval
Estadio: Manuel Gamarra.
Horario: 14:00 (TV).
3 de Febrero RB vs. Fulgencio Yegros
Estadio: 3 de Febrero.
Horario: 14:30.
Sábado 27
Sport Colombia vs. Silvio Pettirossi
Estadio: Alfonso Colmán.
Horario: 08:00.
Atlético Colegiales vs. Presidente Hayes
Estadio: Luciano Zacarías.
Horario: 10:00.
General Díaz vs. Martín Ledesma
Estadio: Complejo Oceánico, Nueva Asunción.
Horario: 10:00.
12 de Octubre de Itauguá vs. Atlántida
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 15:00.
Domingo 28
29 de Setiembre vs. Sportivo Iteño
Estadio: Salustiano Zaracho.
Horario: 10:00.
Sportivo Limpeño vs. 24 de Setiembre
Estadio: Optaciano Gómez.
Horario: 16:00.
Lunes 29
3 de Noviembre vs. Cristóbal Colón JAS
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 14:00 (TV).