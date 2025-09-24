Fútbol

Programa del 26º capítulo de la “B”

Entre el viernes y el lunes próximos se disputarán los partidos de la vigesimosexta fecha de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que tiene al líder 3 de Noviembre de Asunción en la zona de ascenso a la División Intermedia.

24 de septiembre de 2025 - 17:46
Equipo de 3 de Noviembre, puntero de la Primera División B.
Equipo de 3 de Noviembre, puntero de la Primera División B.APF

La Primera División B otorga una plaza directa a la División Intermedia. El ubicado en el segundo puesto (subcampeón), tendrá la posibilidad de subir a la segunda categoría mediante un repechaje con el vencedor del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

La cartelera de la 26ª ronda de la “B”, que cuenta con 34 fechas, es la siguiente:

Viernes 26

Olimpia de Itá vs. Benjamín Aceval

Estadio: Manuel Gamarra.

Horario: 14:00 (TV).

3 de Febrero RB vs. Fulgencio Yegros

Estadio: 3 de Febrero.

Horario: 14:30.

Sábado 27

Sport Colombia vs. Silvio Pettirossi

Estadio: Alfonso Colmán.

Horario: 08:00.

Atlético Colegiales vs. Presidente Hayes

Estadio: Luciano Zacarías.

Horario: 10:00.

General Díaz vs. Martín Ledesma

Estadio: Complejo Oceánico, Nueva Asunción.

Horario: 10:00.

12 de Octubre de Itauguá vs. Atlántida

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 15:00.

Domingo 28

29 de Setiembre vs. Sportivo Iteño

Estadio: Salustiano Zaracho.

Horario: 10:00.

Sportivo Limpeño vs. 24 de Setiembre

Estadio: Optaciano Gómez.

Horario: 16:00.

Lunes 29

3 de Noviembre vs. Cristóbal Colón JAS

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 14:00 (TV).

