Deportivo Capiatá buscará concretar el ascenso en la penúltima ronda

El Deportivo Capiatá es actualmente el gran candidato a quedarse con el segundo cupo directo a la División de Honor. El “Escobero” tiene la mesa servida: si logra derrotar a Independiente de Campo Grande el lunes en el Estadio Erico Galeano, asegurará matemáticamente, sin depender de otros resultados, su regreso al círculo privilegiado, categoría en la que militó por última vez en la temporada 2019. El encuentro, al igual que los de sus perseguidores, está programado para las 09:00 (VAR).

Mientras Deportivo Capiatá busca su ascenso, la atención también se centrará en lo que ocurra en Villa Hayes y San Lorenzo, donde Sportivo San Lorenzo y 12 de Junio de Villa Hayes jugarán con un ojo puesto en la “ciudad de los mitos y leyendas”. Ambos clubes estarán pendientes de un resultado favorable de Independiente de Campo Grande, ya que necesitan una caída de Capiatá, además de sumar de a tres en sus respectivos compromisos para llegar con posibilidades a la ronda final del certamen.

El “Rayadito” San Lorenzo será anfitrión en su feudo, el Gunther Vogel, ante el Deportivo Santaní. A diferencia de años anteriores, el albinegro del Tapiracuái llega a esta recta final con la tranquilidad de haber asegurado su permanencia en la categoría, gracias a una racha de diez partidos sin conocer la derrota. Por su parte, el “León” chaqueño, jugará en casa, en el Facundo de León Fossati, frente a Sol de América, que también se juega puntos cruciales por la permanencia en el nivel semiprofesional de la APF. Estos tres partidos cruciales se disputarán de forma simultánea el lunes 29 de septiembre, a las 09:00 (VAR).

La ronda se abrirá el viernes 26 de septiembre con doble jornada en Villa Alegre: Encarnación FC recibirá a Fernando de la Mora a las 16:00, y más tarde, a las 18:30, Guaraní de Fram enfrentará a Sportivo Carapeguá. La actividad continuará el sábado 27 de septiembre, cuando Pastoreo se mida con Tacuary a las 10:00 en el estadio Sol de América de Pastoreo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, el domingo 28 de septiembre tendrá dos partidos: River Plate jugará contra Guaireña FC a las 10:00 en el estadio Jardines del Kelito, y por la tarde, a las 18:30 en el estadio La Arboleda, el ya ascendido y campeón de la segunda categoría Rubio Ñu recibirá a Resistencia SC.