Independiente CG arruina la fiesta de Capiatá

Deportivo Capiatá tuvo un masivo acompañamiento, pero el equipo no estuvo a la altura para lograr la victoria que necesitaba para subir de la División Intermedia a la Primera.

Independiente de Campo Grande jugó con determinación y se impuso por 2-1, aprovechando la diferencia numérica por la expulsión de un futbolista auriazul en la etapa inicial.

Un golpe de Fernando Arce en el rostro de Víctor Ibarrola en plena disputa del balón le costó la tarjeta roja al defensor local por juego brusco grave.

El “Inde” logró ponerse en ventaja, Capiatá llegó a la igualdad y sobre el final, Sergio Dietze acalló el coliseo escobero con su gran anotación.

En la última fecha, el Deportivo visitará Carapeguá y de ganar, retornará al círculo privilegiado de nuestro fútbol.

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Blas Antonio Romero. Asistentes: Diego Silva y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: Fernando López. AVAR: José Cuevas.

Capiatá: Mario Ramírez; Antonio Penayo (86’ Julio González), Jorge Paredes, Fernando Arce y Fulgencio Oviedo; Héctor Lezcano (46’ Eduardo Estigarribia), Juan Garay, Alexis Verdún (86’ Éver Cáceres) y Dramane Diarra (61’ Gustavo de Lira); Orlando Bogado y Carlos Delgado (44’ Felipe Ferro). D.T.: Julio Irrazábal.

Independiente CG: Rodrigo Frutos; Claudio Figueredo (86’ Juan Gauto), Hernán Portillo, Nicolás Rojas y Víctor Dávalos; Claudio Burgos (80’ Carlos Gavilán), Aldo Vera, Víctor Rivarola (69’ Sebastián Da Silva) y Denis Zárate (69’ Héctor Herrera); Lucas Zalazar (80’ Aldo Torres) y Sergio Dietze. D.T.: Pablo Caballero.

Goles: 24’ Víctor Rivarola y 85’ Sergio Dietze (I); 32’ Carlos Delgado (C). Amonestados: 36’ Nicolás Rojas, 67’ Claudio Figueredo y 71’ Hernán Portillo (I). Expulsado: 42’ Fernando Arce (C).