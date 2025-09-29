Deportivo Capiatá perdió y encendió la pelea por el segundo ascenso

Batacazo en el Erico Galeano: Independiente de Campo Grande superó 2-1 a Deportivo Capiatá y postergó el segundo ascenso a la Primera División de Paraguay. El Escobero desaprovechó la oportunidad de regresar a la máxima categoría del fútbol paraguayo y extendió la definición a la ¡última fecha! de la División Intermedia 2025.

Los dirigidos por Julio Irrazábal dependían de sí (continúan dependiendo) para sentenciar la vuelta a la División de Honor. Con una victoria en la jornada matutina, los capiateños acompañaban a Rubio Ñu, pero el resultado dejó viva la pelea: Sportivo San Lorenzo ganó, festejó por duplicado y quedó a un punto cuando restan solo 3 unidades por disputar.

La roja que cambió el partido para Capiatá

La mañana para el olvido de Capiatá comenzó con el tanto de Víctor Rivarola, quien adelantó a Independiente a los 24 minutos. El local reaccionó y pudo empatar con el cabezazo de Carlos Delgado a los 32′. Pero antes de finalizar el primer período recibió otro golpe: Fernando Arce fue expulsado por el árbitro Blas Romero, vía VAR, por una agresión.

Capiatá perdió con un gol a los 84 minutos

Ya en la complementaria y en medio de la búsqueda del gol que significaría el ascenso, los Escoberos sufrieron el segundo del “Inde”: Sergio Dietze, a los 84′, convirtió un golazo para liquidar el marcador, que también fue celebrado por los conducidos por Sergio Orteman, quienes en el Gunther Vogel superaron 1-0 a Deportivo Santaní con la anotación de Héctor Villamayor.

La definición del ascenso, en la fecha 30

La División Intermedia definirá el segundo ascenso en la última fecha: Deportivo Capiatá enfrentará a Sportivo Carapeguá y San Lorenzo medirá a Fernando de la Mora, ambos de visitante. La diferencia entre el Escobero (51 puntos) y el Rayadito (50) es de 1 punto. Por su lado, 12 de Junio de Villa Hayes quedó fuera de la pelea al perder 4-0 con Sol de América.