A qué hora juega Ameliano vs. Recoleta y dónde ver en vivo

Sportivo Ameliano y Recoleta FC disputan hoy la fecha 14 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. La V Azulada de Humberto García y el Canario de Jorge González juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Ameliano Villeta de la ciudad de Villeta. Transmiten ABC Cardinal, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 17:00 horas
Argentina: 17:00 horas
Brasil: 17:00 horas
Uruguay: 17:00 horas
Chile: 17:00 horas
Ecuador: 15:00 horas
Colombia: 15:00 horas
Perú: 15:00 horas
Venezuela: 16:00 horas
Bolivia: 16:00 horas
El Salvador: 14:00 horas
México: 14:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
Estados Unidos - Este: 15:00 horas
Inglaterra: 21:00 horas
España: 22:00 horas
Bélgica: 22:00 horas
Marruecos: 22:00 horas
Sudáfrica: 22:00 horas
Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.