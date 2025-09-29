Fútbol

A qué hora juega Ameliano vs. Recoleta y dónde ver en vivo

Sportivo Ameliano y Recoleta FC disputan hoy la décimo cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
29 de septiembre de 2025 - 14:00
Alejandro Samudio, jugador de Sportivo Ameliano, domina el balón en un partido frente a Recoleta FC por el fútbol paraguayo en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.
Alejandro Samudio, jugador de Sportivo Ameliano, domina el balón en un partido frente a Recoleta FC por el fútbol paraguayo en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.

Sportivo Ameliano y Recoleta FC disputan hoy la fecha 14 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. La V Azulada de Humberto García y el Canario de Jorge González juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Ameliano Villeta de la ciudad de Villeta. Transmiten ABC Cardinal, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los futbolistas de Recoleta FC celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.
Los futbolistas de Recoleta FC celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.

Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

