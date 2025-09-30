Cerro Porteño: Misión consagratoria para Bava

“Lo primordial es que Cerro Porteño en diciembre levante dos copas”, expresó Jorge Bava en referencia al torneo Clausura y la Copa Paraguay.
Lea más: Achucarro, asistente de Bava
“Tenemos la obligación de ser campeones. Nos quedan dos meses para trabajar. El equipo está a un punto y entonces significa que se hicieron bien las cosas”, señaló Bava, quien recibió la bienvenida de parte del presidente, Juan José Zapag, quien lo presentó como un conocedor del fútbol paraguayo, por su paso por Libertad y Guaraní, como guardameta.
“Es una gran oportunidad de dirigir a un club grande, no solo aquí, sino de América”, señaló el charrúa, quien condujo al Liverpool en su país, León de México e Independiente Santa Fe, conquistando trofeos en Uruguay y Colombia.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El estreno de Bava está marcado para el viernes contra Recoleta FC, en La Nueva Olla, a las 20:00.
Por el torneo integración, cuya conquista es una asignatura pendiente, los azulgranas jugarán el martes 7 contra Sol de América, en Itauguá, a las 19:00, por la fase de octavos de final. Si pasan, lidiarán con General Caballero de Mallorquín.