Jorge Achucarro: del interinato invicto a asistente de Jorge Bava

Cerro Porteño anunció hoy ante los medios a Jorge Bava. El uruguayo de 44 años es el sucesor de Diego Martínez en la conducción del Ciclón, que a falta de 8 fechas está en la pelea por el título de campeón del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. En la conferencia de presentación, el presidente del club confirmó que el charrúa será asistido por Jorge Achucarro.

“Va a contar como tercer asistente a Jorge Achucarro para sumar todos los conocimientos que tiene del plantel actual, también de los juveniles, y que él pueda transmitir”, comentó Juan José Zapag. Achucarro deja la conducción de la Categoría Juvenil y asume como ayudante de Bava después de interinar, con dos victorias al hilo, ante Sportivo Ameliano y Sportivo Luqueño.

Jorge Bava fue presentado en Cerro Porteño