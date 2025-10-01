Fútbol

Copa Paraguay: Trinidense-Nacional, en San Lorenzo

Sportivo Trinidense y Nacional protagonizarán en la noche de este jueves en San Lorenzo el penúltimo cruce de los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.

Por ABC Color
01 de octubre de 2025 - 17:18
El estadio Gunther Vogel, del Sportivo San Lorenzo, albergará el partido entre Trinidense y Nacional, por un cupo a los cuartos de final de la Copa Paraguay.
El estadio Gunther Vogel, del Sportivo San Lorenzo, albergará el partido entre Trinidense y Nacional, por un cupo a los cuartos de final de la Copa Paraguay.Redes Sociales

El duelo entre Trinidense (la Cruz amarilla) y Nacional (la Academia), por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025, se celebrará en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, a las 19:00.

Lea más: Tembetary, primer descendido a la Intermedia

El juego contará con la conducción arbitral de Giancarlos Celestino Juliadoza, quien tendrá como auxiliares de banda a Carmelo Candia y José Mercado. El cuarto juez será Nelson Palma, el encargado del VAR José Natanael Méndez y el asistente en cabina Eduardo Britos.

Para el próximo martes está marcado el último choque de la etapa, a ser animado por Cerro Porteño y Sol de América, en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La séptima edición del evento otorga al campeón una plaza a la Copa Libertadores 2026, más la recompensa económica de G. 1.000.000.000.

Enlace copiado