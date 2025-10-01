Copa Paraguay: Trinidense-Nacional, en San Lorenzo

El duelo entre Trinidense (la Cruz amarilla) y Nacional (la Academia), por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025, se celebrará en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, a las 19:00.

El juego contará con la conducción arbitral de Giancarlos Celestino Juliadoza, quien tendrá como auxiliares de banda a Carmelo Candia y José Mercado. El cuarto juez será Nelson Palma, el encargado del VAR José Natanael Méndez y el asistente en cabina Eduardo Britos.

Para el próximo martes está marcado el último choque de la etapa, a ser animado por Cerro Porteño y Sol de América, en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:00.

La séptima edición del evento otorga al campeón una plaza a la Copa Libertadores 2026, más la recompensa económica de G. 1.000.000.000.