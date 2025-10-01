Tembetary, el primer descendido

Los nómadas del Atlético Tembetary (Asunción, Ypané, Villa Elisa y próximamente Luque) experimentaron una leve mejoría con la llegada del entrenador luqueño Luis Fernando Escobar, que no alcanzó para lograr la permanencia, pero sí para dar el batacazo en la Copa Paraguay, al eliminar al Decano de nuestro fútbol.

Esta es la 16ª temporada del “Tembe” en Primera, en seis etapas, de 1960 a 1963, de 1977 a 1982, en 1984, de 1989 a 1990, de 1996 a 1997 y en 2025.

Son dos los clubes que deberán perder la categoría. El que se encuentra en la zona roja y lejos de los que están en riesgo es General Caballero de Juan León Mallorquín, que lleva cuatro años seguido de militancia en el circuito superior.

