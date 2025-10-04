Guaireña supera a Guaraní de Fram

Guaireña FC esbozó una sonrisa en el cierre de su año deportivo con su victoria por 3-1 contra el Guaraní de Fram, debutante en el circuito y que fue el primero en perder la categoría.
Los aurinegros tuvieron una leve mejoría en la segunda rueda, pero en la primera ya habían hipotecado la permanencia.
Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Félix Arzamendia y Lucio García. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz. Auxiliar 1: Juan Eduardo López. Auxiliar 2: Gedidías Zacarías.
Guaireña FC: Alejandro Machuca; Aaron Monges (68’ Orlando Benítez), Esteban Samudio, Marcos Andino y Juan Balbuena; Cornelio González (80’ Osvaldo Vázquez), Jorge Mendoza, Rosalino Toledo y Antonio Marín; Hugo Portillo y Cristian Paredes (63’ Carlos Duarte). D.T.: Rolando Chilavert. Guaraní de Fram: Ariel Zorrilla; Lucas Alfonzo (20’ Hugo Espínola), Derlis Benítez (85’ Martín Aranda), Ivo Parzajuk y Thiago Casco (44’ Fernando Casco); Bruno Díaz, Marcos Riveros, José Vera y Jorge Núñez; Leonardo Galeano (85’ Mateo Ferreira) y Alberto Mongelós (46’ Víctor Adorno). D.T.: Roberto Torres.
Goles: 14 y 89’ Hugo Portillo, 15’ David González (G); 68’ Leonardo Galeano (GF). Amonestados: 32’ José Vera y 81’ Víctor Adorno (GF); 67’ Carlos Duarte y 92’ Juan Balbuena.