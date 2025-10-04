Fútbol de Intermedia

Guaireña supera a Guaraní de Fram

Guaireña FC impuso su localía contra Guaraní de Fram, al que venció en Villarrica por 3-1, en la última fecha de la División Intermedia. Fue debut y despedida del Cacique frameño en el circuito.

Por ABC Color
04 de octubre de 2025 - 20:53
Festejo de gol de Guaireña FC contra Guaraní de Fram.
Festejo de gol de Guaireña FC contra Guaraní de Fram.APF

Guaireña FC esbozó una sonrisa en el cierre de su año deportivo con su victoria por 3-1 contra el Guaraní de Fram, debutante en el circuito y que fue el primero en perder la categoría.

Lea más: Sol de América salva la temporada

Los aurinegros tuvieron una leve mejoría en la segunda rueda, pero en la primera ya habían hipotecado la permanencia.

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Félix Arzamendia y Lucio García. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz. Auxiliar 1: Juan Eduardo López. Auxiliar 2: Gedidías Zacarías.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Guaireña FC: Alejandro Machuca; Aaron Monges (68’ Orlando Benítez), Esteban Samudio, Marcos Andino y Juan Balbuena; Cornelio González (80’ Osvaldo Vázquez), Jorge Mendoza, Rosalino Toledo y Antonio Marín; Hugo Portillo y Cristian Paredes (63’ Carlos Duarte). D.T.: Rolando Chilavert. Guaraní de Fram: Ariel Zorrilla; Lucas Alfonzo (20’ Hugo Espínola), Derlis Benítez (85’ Martín Aranda), Ivo Parzajuk y Thiago Casco (44’ Fernando Casco); Bruno Díaz, Marcos Riveros, José Vera y Jorge Núñez; Leonardo Galeano (85’ Mateo Ferreira) y Alberto Mongelós (46’ Víctor Adorno). D.T.: Roberto Torres.

Goles: 14 y 89’ Hugo Portillo, 15’ David González (G); 68’ Leonardo Galeano (GF). Amonestados: 32’ José Vera y 81’ Víctor Adorno (GF); 67’ Carlos Duarte y 92’ Juan Balbuena.

Enlace copiado