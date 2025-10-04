Sol de América salva la temporada

Sol de América salvó una temporada complicada con su triunfo por 3-1 frente a Encarnación.
Lea más: Pastoreo se despide tras cuatro temporadas
El club unicolor, con sede social en Barrio Obrero (Asunción) y escenario futbolístico en Villa Elisa, agradeció el apoyo brindado por el presidente honorario Miguel Figueredo en un complicado momento.
Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: José Mercado y Christian Sosa. Cuarto árbitro: Fredy Hermosilla. Auxiliar 1: Marcos Galeano. Auxiliar 2: Víctor Robles.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Sol de América: Diego Aranda; Aquilino Giménez (65’ Kevin Benites), Gustavo Giménez, Rodrigo Duarte y Carlos Samudio; Fernando Leguizamón, Stevens Gómez (76’ Marcelo Cañete), Edgardo Orzusa y Ángel Aguayo (76’ Pulvio Aranda); Julio Rivarola (83’ Óscar Coronel) y Gerardo Kovacs (83’ Cristian Cuenca). D.T.: Ángel Martínez. Encarnación FC: Engel Steffen; Rolando Vázquez, Nery Bareiro, Josué Mora (54’ José Leguizamón) y Rodolfo Argüello; Yohan Bernal (42’ Nazareno Palavecino), Blas Díaz, Florencio Yudis y William Casanova (78’ Joshua Vera); Enzo Maidana (42’ Marcos Caballero) y Marcelo Dávalos. D.T.: Julio Villalba.
Goles: 12’ Rodrigo Duarte, 36’ Julio Rivarola y 71’ Stevens Gómez, de penal (SA); 44’ Florencio Yudis (E). Amonestados: 11’ Rolando Vázquez, 40’ Rodolfo Argüello, 57’ Nazareno Palavecino y 66 Nery Bareiro (E); 67’ Kevin Benítez y 88’ Fernando Leguizamón (SA). Expulsados: 61’ Nazareno Palavecino, 69’ Rodolfo Argüello y 70’ Rolando Vázquez (E).