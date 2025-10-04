Fútbol

A qué hora juega Olimpia vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Olimpia y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
04 de octubre de 2025 - 10:02
Los futbolistas de Olimpia celebran un gol en un partido frente a Sportivo Ameliano por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.
Los futbolistas de Olimpia celebran un gol en un partido frente a Sportivo Ameliano por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.Silvio Rojas

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Ameliano por la fecha 15 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Decano de Éver Hugo Almeida y la V Azulada del debutante Roberto Nanni juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá. Dirige Blas Romero con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Hugo Quintana, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Olimpia vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los futbolistas de Sportivo Ameliano festejan un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 4 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.
Olimpia vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

