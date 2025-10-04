Sabalenka defenderá título en Wuhan tras pausa por lesión

Aryna Sabalenka ganó su cuarto Grand Slam en Nueva York el mes pasado pero esta semana no pudo asistir al torneo de China en Pekín por lo que denominó una “pequeña lesión”.

Se espera que la bielorrusa de 27 años regrese a la acción en WTA 1000 de Wuhan, en China, donde es actual campeona y tres veces ganadora.

El cuadro principal empieza el lunes con Iga Swiatek y Coco Gauff, que juega en semifinales este sábado en Pekín, también entre las principales cabezas de serie.

Sin embargo, la favorita local y campeona olímpica Zheng se retiró tras haber regresado recientemente a las pistas después de someterse a una cirugía en el codo. En un video, dijo: “Desafortunadamente, mi cuerpo no ha vuelto a su mejor condición” .

“Después de hablar con los médicos y con mi equipo, lamento retirarme del Abierto de Wuhan de este año”, agregó, agradeciendo el “apoyo de todos los aficionados al tenis, especialmente los de mi ciudad natal, Wuhan”, mencionó. AFP