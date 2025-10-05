Brasil destituye a Menezes tras fracaso en Mundial Sub 20

Brasil perdió 1-0 ante España el sábado, sufriendo por primera vez en su historia la eliminación en la fase inicial de un Mundial Sub-20, tras quedar colista del Grupo C con apenas un punto.

Lea más: Barcelona pierde el liderato en España

“La decisión se tomó tras evaluar el ciclo de trabajo desarrollado hasta la fecha”, anunció la CBF en un comunicado.

En su participación en el Mundial, Menezes no halló soluciones frente a México, Marruecos y España y se despidió del torneo sin siquiera una victoria, y con apenas tres goles anotados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Menezes, de 53 años, estaba en el cargo desde marzo de 2022, y desde entonces logró dos veces el campeonato Sudamericano Sub 20, en 2023 y 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La CBF agradece la dedicación y profesionalismo demostrados por Ramón a lo largo de su carrera al frente de éste y otros equipos que dirigió durante su etapa en la organización, incluyendo el equipo principal masculino”, agregó la institución.

Como futbolista pasó por clubes de Japón, Qatar y Alemania, conquistó la Copa Libertadores, el Campeonato Brasileño, la Copa do Brasil y el Campeonato Carioca con el Vasco da Gama. Se retiró en 2013 y luego dirigió equipos como el Vasco da Gama o el Vitória, antes de su paso por la selección. AFP