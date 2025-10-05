Inter Miami homenajea a Sergio Busquets

El homenaje de Inter Miami a Sergio Busquets tuvo lugar en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en Florida, tras el partido ante el New England Revolution, al que el local goleó 4-1 con tres asistencias de Lionel Messi y sendos dobletes anotados por Jordi Alba y Tadeo Allende.

Después de colgar las botas, Busquets, que todavía va a disputar los “playoffs” de la MLS, se plantea emprender la carrera de entrenador.

Durante el tributo posterior al encuentro, el presidente y copropietario del club, Jorge Mas, resaltó de Busquets “la elegancia, la clase y que siempre lo ha dado todo por este club”.

El club de Florida le preparó un video lleno de mensajes de orgullo de algunos de los compañeros más especiales de su carrera, como Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Carles Puyol, Pep Guardiola y Lionel Messi.

Acompañado de su mujer, Elena Galera, y de sus tres hijos, Enzo, Levi y Romeo, el centrocampista aseguró que esto es un “hasta pronto” y señaló que su carrera terminará de la mejor manera, “estando en ‘playoff’ y yendo a por el título”.

A sus 37 años, el jugador de Badia del Vallés (Barcelona) representa el ejemplo del futbolista hecho a sí mismo, forjado lejos de los focos y del césped perfecto. Hijo de Carles Busquets, exportero del Barça en los años noventa, heredó no solo el amor por el club azulgrana, sino también el dorsal 5, el mismo que lució Carles Puyol, otro símbolo del barcelonismo.

Bajo la batuta de Guardiola, Busquets se convirtió en la base silenciosa del Barça que lo ganó todo. Siempre en el sitio justo, con un ojo en el balón y el otro en la nuca, fue el engranaje invisible que sostuvo a genios como Messi, Xavi o Iniesta. Su fútbol no se medía en goles ni asistencias, sino en equilibrio, en inteligencia táctica y en la serenidad con la que convertía lo difícil en sencillo.

Busquets se encuentra en el podio de jugadores con más apariciones con la camiseta del Barça, con un total de 722 partidos. Aunque algunos consideran que fue infravalorado en muchas galas y premios, su legado es incuestionable: 3 ediciones de la Copa de Europa, 9 de la Liga, 7 ediciones de la Copa del Rey, 3 títulos del Mundial de Clubes y 3 de la Supercopa de Europa con el Barcelona, además del Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 con España.

Un palmarés impecable para un futbolista elogiado por todos sus entrenadores: Guardiola, Luis Enrique o Del Bosque.

Busquets llegó al Inter Miami en 2023 para reencontrarse con Messi, su compatriota Jordi Alba y el uruguayo Luis Suárez.

La entidad de las Garzas destacó en un comunicado que “desde su llegada, Busquets ha sido determinante en el crecimiento del club, aportando su visión, liderazgo y calidad en el mediocampo”.

En su etapa estadounidense acumula más de 100 partidos y fue pieza clave en la conquista de la Supporters’ Shield y la Leagues Cup.

También el FC Barcelona se unió a su reconocimiento, con el mensaje: “El Club de tu vida. Leyenda de nuestro Club. Gracias por tu fútbol, Sergio!”. Descrito por muchos como un jugador humilde y silencioso, Busquets dejará al final de este curso el fútbol profesional con la misma discreción con la que lo engrandeció: sin alardes, sin ruido, pero con la admiración unánime de quienes entienden el juego. Y es que igual que dijo Vicente del Bosque aquella vez, “si yo fuera jugador de fútbol, me gustaría parecerme a Busquets”. EFE