El 29 de Setiembre, campeón aregüeño

Los dos juegos resolutivos entre 29 de Setiembre y Unión Paraguaya se disputaron en el estadio del 24 de Setiembre, en Valle Pucú. El primero había finalizado 0-0 y en el segundo, el club de la banda roja de la compañía Caacupemí, presidido por Rodrigo Caballero, se tomó la revancha de la final perdida la pasada temporada contra el Unión.

Esta es la segunda corona frutillera del “29”, tras la alcanzada en el 2006.

Los integrantes del plantel dirigido por Diego Villasboa son: Manuel Ricardo, Alberto Imanoel Jiménez, Atilio Leiva, Jorge Samaniego, Rodrigo Aranda, Diego Galeano, Osvaldo Martínez, César Escobar, José Rafael Valiente, Luciano Estigarribia, Jonathan Sánchez, Fernando Deckmann, Carlos Martínez, Miguel Martínez, Thiago Barrios, Vidal Cáceres, Pedro Almada, Eduardo Benítez, Ulises Ortega, Luis Alberto Bobadilla, Ángel Ramiro Ortiz y Pedro Martínez.

* Monarcas aregüeños. Con 13 títulos: 24 de Setiembre y Tapaicuá. Con 7: 14 de Mayo Pindolo. Con 6: Unión Paraguaya. Con 5: 4 de Agosto y 8 de Setiembre. Con 4: 30 de Agosto y Manuel Franco. Con 3: 14 de Mayo de Caacupemí y 13 de Junio. Con 2: 24 de Junio 2, 4 de Octubre, Independiente y 29 de Setiembre. Con 1: 27 de Noviembre, San Miguel y Domingo Martínez de Irala.